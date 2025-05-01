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TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, KKTC'de Gençlerle Buluştu

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, KKTC'de Gençlerle Buluştu
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Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, KKTC'deki lise öğrencileri ile bir araya gelerek eğitim ve özgüven konularında önemli mesajlar verdi. 'Gelecek Sizi Beklemiyor, Geleceği Siz Değiştireceksiniz' temasıyla konuşma yaptı.

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, eğitim paydaşlarıyla çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), lise öğrencileri ile bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, KKTC'deki gençlere ve ailelere hitap eden Sabuncuoğlu, yarının liderleri olacak gençlerin eğitim ve özgüvenle yol alması gerektiğinin altını çizdi. KKTC'deki temaslarının ikinci gününde TED Kuzey Kıbrıs Koleji konferans salonunda gerçekleşen söyleşide ise, 'Gelecek Sizi Beklemiyor, Geleceği Siz Değiştireceksiniz' başlığıyla konuşmasına başlayan Sabuncuoğlu, öğrenciler ve öğretmenler ile kariyer ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, BRT radyo ve televizyon kanalında 'Eğitime Dair Her Şey' programına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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