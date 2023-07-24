TED Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde Türkiye'de ilk beş arasında yer aldı

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2023 sonuçlarına göre TED Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde Vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'de ilk beş arasında yer aldı. Üniversite ayrıca tüm üniversitelerin yer aldığı Genel Memnuniyet Sıralamasında ise Türkiye'de ilk on üniversite arasında yer aldı.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2023 sonuçlarına göre TED Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde Vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'de ilk beş arasında yer aldı. Üniversite ayrıca tüm üniversitelerin yer aldığı Genel Memnuniyet Sıralamasında ise Türkiye'de ilk on üniversite arasında yer aldı.

2023 verilerine göre Vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'de ilk beş arasında yer alan TED Üniversitesi, tüm üniversitelerin yer aldığı Genel Memnuniyet Sıralamasında ise ilk onda yer aldı. TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 14'üncü yılını kutlayan genç bir üniversite olarak TEDÜ'nün, Ankara'daki tüm üniversiteler arasında memnuniyet sıralamasında son iki yılda üst üste ilk iki üniversite içerisinde yer almasının ayıca kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğrenci memnuniyetini temel alan bir yaklaşım benimsendiğini belirterek, "Üniversitemizde güçlü bir akademisyen öğrenci diyaloğu var. Bu diyaloğu aynı şekilde üniversite üst yönetimi ve öğrenciler arasında da sürdürmeye çalışıyoruz. Fakültelerimizdeki öğrencilerimizle düzenli bir şekilde bir araya geliyoruz. Öğrencilerimizin geri bildirimlerine yönelik gerekli aksiyonları çok hızlı bir şekilde alıyoruz. Öğrenci kulüplerimizi destekliyoruz, öğrencilerimizin çok yönlü bireyler olarak kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz" dedi.