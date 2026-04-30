Tavşanlı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden kardeş okullara bayram hediyesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hazırladıkları özel gösterilerle minik öğrencilere bayram coşkusu yaşattı.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak bayram sevincini ilçe merkezindeki okullara taşıdı. Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenlerinin koordinesinde hazırlanan ve öğrencilerin sahnelediği birbirinden renkli gösteriler; Subaşı İlkokulu, Şehit Halil İbrahim Öztürk İlkokulu, Dağçeşme İlkokulu ve Tarhan İlkokulu'nda sergilendi.

Özel kostümleri ve eğitici oyunlarıyla miniklerin karşısına çıkan lise öğrencileri, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Müzikli rontlar, tiyatro oyunları ve interaktif etkinliklerle doyasıya eğlenen minik öğrenciler, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı.

Okul yönetimi ve Çocuk Gelişimi Bölümü yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem lise öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını hem de kardeş okullardaki çocukların yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Gittikleri her okulda sevgi seliyle karşılanan Hayme Ana MTAL ekibi, program sonunda miniklerle hatıra fotoğrafı çektirerek bayram heyecanını ölümsüzleştirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı