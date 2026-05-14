Tavşanlı'da okul güvenliği masaya yatırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eğitim kurumlarında güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir psikososyal çalıştay düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Tavşanlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından organize edilen "Okul Güvenliği ve İlçe Özelinde Riskleri Azaltma" konulu çalıştay, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, okul güvenliğinin çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Kaymakam Özdemir, güvenliğin yalnızca fiziki önlemlerden ibaret olmadığını belirterek, "Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik açıdan desteklenmesi, güvenli bir eğitim ortamının en temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ise eğitim ortamlarını daha sağlıklı hale getirmek için okul yönetimleri ile rehberlik servisleri arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

Çalıştay kapsamında okul yöneticileri ve rehber öğretmenler, oluşturulan çalışma gruplarında bir araya gelerek hem okul bazlı hem de ilçe genelindeki risk alanlarını detaylıca analiz etti. Katılımcılar; okullarda öne çıkan sorunlar, karşılaşılan güçlükler ve yürütülen önleyici faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunarak çözüm önerileri sundu.

Grup çalışmalarının ardından belirlenen sözcüler, hazırlanan değerlendirme raporlarını tüm katılımcılarla paylaştı. Yetkililer, çalıştaydan elde edilen verilerin raporlaştırılarak ilçedeki psikososyal koruma ve önleme çalışmalarına doğrudan katkı sağlayacağını bildirdi. Ortaya çıkan sonuçların, Tavşanlı'daki okul güvenliğinin geliştirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik stratejik planlamalarda yol gösterici olması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı