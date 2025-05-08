Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS Arasında İşbirliği Gelişiyor

TARSUS Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Osman Murat Özkendir ve beraberindeki heyet Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri ve uzmanları, Akkuyu NGS projesini ve şirketin temel faaliyet alanlarını tanıtan bir sunum yaparken, Tarsus Üniversitesi yöneticileri, uzman yetiştirme profilleri ve üniversitenin gelişim perspektifleri hakkında detaylı bilgi sundu.

Heyetler, Akkuyu NGS projesinde ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi konusunda etkileşimin sürdürülmesi ve olası iş birliklerinin değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Genişletilmiş toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Ziyaretin iş odaklı bölümünün tamamlanmasının ardından konuklar, NGS işletme personelinin pratik eğitim ve mesleki ileri eğitim gördüğü eğitim merkezini ve santralin ana tesislerinin panoramik manzarasının izlenebildiği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan seyir terasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu tür ziyaretlerin bilimsel ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Genç uzmanların yetiştirilmesi ve akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'de nükleer enerjinin sürdürülebilir gelişiminin en önemli yönlerinden biri. Akkuyu NGS'nin kadrosunda, reaktör, türbin ve diğer kilit ekipmanların yönetiminde yer alan yüksek vasıflı mühendislerin yanı sıra, makinistler, saha operatörleri, elektrikçiler gibi çok sayıda farklı teknik uzmanlık dalından temsilciler de görev yapacak. Bu tür uzmanların eğitimi, bölgesel üniversiteler ve mesleki teknik okullar temelinde organize edilebilir. Üniversite camiasının Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesine olan ilgisine büyük önem veriyoruz ve üniversitelerle iş birliğinin eğitim ve bilim alanındaki ortak girişimlerin gelişimine ivme kazandıracağına eminiz."