Haberler

Erzincan'da süt ve süt ürünleri denetimlerine yönelik eğitim başladı

Erzincan'da süt ve süt ürünleri denetimlerine yönelik eğitim başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Süt ve Süt Ürünlerinde Resmi Kontrol Eğitimi Programı, Erzincan'da 19 ilden 40 kursiyerin katılımıyla başladı. 4 gün sürecek eğitimde gıda güvenliği ve denetim konuları işlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Süt ve Süt Ürünlerinde Resmi Kontrol Eğitimi Programı" Erzincan'da başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin 19 farklı ilinden 40 kursiyer katıldı.

Programın açılışına, Mehmet Menderis başkanlık etti.

4 gün sürecek eğitimlerde katılımcılara gıda güvenliği, resmi kontrol uygulamaları, süt ve süt ürünleri denetimleri ile güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı

Trump'a büyük şok! Tarihi geceye damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Dolmabahçe'de sürpriz görüşme! İşte fotoğrafa düşülen not

Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD'den skandal karşılama: Futbolcuları narkotik köpekleri ile aradılar

ABD'den sporculara skandal karşılama: Sanki her biri azılı suçlu!
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz