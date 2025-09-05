Haberler

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okula yeni başlayacak tüm çocuklara kırtasiye seti hediye edeceklerini açıkladı. Başkan Tombaş, "Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Böylece yaklaşık 9 bin öğrencimize setimizi hediye edeceğiz" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, ilkokul 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye edecek. Müjdeli haberi paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, geçen yıl ilk kez başlattıkları uygulamayı, bu yıl da sürdüreceklerini açıkladı.

DOLU DOLU KIRTASİYE SETİ

Kırtasiye setinin içerisinde öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı temel malzemelerin bulunduğunu belirten Başkan Ali Tombaş, "Okul hayatına yeni başlayacak çocuklarımıza ilk destek belediyemizden olsun istedik. Bunun için dolu dolu bir kırtasiye seti hazırladık. Kırtasiye setimizin içinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, oyun hamuru, boyama malzemeleri, boyama kitabı, silgi, kalemtraş, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Okulların açıldığı ilk gün kırtasiye setlerimizi çocuklarımıza hediye edeceğiz" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi'nden okula yeni başlayan 9 bin öğrenciye kırtasiye seti

"AYRIM YOK, TÜM ÖĞRENCİLERE HEDİYE EDİLECEK"

Geçen yıl başlattıkları bu hizmeti gelenek hale getirdiklerini söyleyen Tombaş, "Geçen yıl 8.500 öğrencimize hediye etmiştik. Bu yıl da 9 bine yakın öğrencimiz ilkokula başlıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımıza kırtasiye setimizi hediye edeceğiz. Onların eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz. Tüm öğrencilerimize hayırlı bir eğitim öğretim dönemi dilerim" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi'nden okula yeni başlayan 9 bin öğrenciye kırtasiye seti

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, söz konusu kırtasiye setlerinin, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü tüm öğrencilerin sırasında hazır olacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok

Unıted'dan Altay'a büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.