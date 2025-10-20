Haberler

STKFest 2025 Gençliği Sivil Toplumla Buluşturuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STKFest 2025, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği öncülüğünde 22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik, gençleri sivil toplumun dönüşüm ortağı haline getirmek ve 'Karşılıklı Dönüşüm Vizyonu' temasıyla sivil toplum kuruluşları ile üniversite gençliği arasında doğrudan iletişim kurmak amacı taşıyor.

Gençlik buluşmalarından biri olan STKFest 2025, 22 Ekim'de kapılarını açıyor.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) öncülüğünde STKFest 2025, 22-23 Ekim' de düzenleniyor. Bu yılki etkinlik, sivil toplumun gençlerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan 'Karşılıklı Dönüşüm Vizyonu' temasıyla hayata geçiriliyor. STKFest'in ana amacı, üniversite gençliğiyle sivil toplum kuruluşları arasında doğrudan temas kurarak, gençleri sivil toplumun dönüşüm ortağı haline getirmek. STKFest 2025, 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşu, 100'den fazla öğrenci kulübü ve 15 bine yakın genç katılımcıyla, Türkiye'nin en kapsamlı STK- Gençlik buluşmalarından biri olması planlanıyor. Etkinlikte, atölye ve eğitim programları, afet ve insani yardım sergileri, proje ve grup yarışmaları, sahne etkinlikleri ve ödül törenleri yer alacak.

'GENÇLİKLE İLETİŞİM KURMANIN YOLU BİRLİKTE ÜRETMEKTİR'

STKFest 2025'le ilgili açıklama yapan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, "STKFest, yalnızca gençlerin dinlediği bir organizasyon değil; onların konuştuğu, sivil toplumun da dinlediği bir buluşmadır. Bugün gençlikle iletişim kurmanın yolu, onlara hazır projeler sunmak değil, birlikte üretmektir. Biz STKFEST'te gençleri pasif izleyici değil, sivil toplumun dönüşüm ortağı olarak görüyoruz. Artık çağrımız 'Bize katılın' değil, 'Birlikte nasıl gelişirizdir. STKFest, bu ortak gelişim anlayışının sahasıdır. Gençlerin enerjisiyle sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturacağız" dedi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ise, "Sivil toplumun en güçlü yönü gönüllülük ruhudur; gönüllülük de gençlikle tazelenir. Her STK, kendi birikimini gençlerle paylaşarak sadece kurumunu değil, ümmet bilincini de gençleştiriyor. Bu buluşma, STK'ların gençlerle doğrudan temas ettiği, kalıcı bir bağ kurduğu yeni bir modeldir. STKFest, geleceğin yöneticilerini, gönüllülerini ve liderlerini bugünden hazırlama iradesinin adıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.