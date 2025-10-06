Haberler

Sosyal medyayı ikiye bölen öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var



Bir öğretmenin İngilizce dersinde öğrencilerine ders anlatmak için kullandığı farklı yöntem sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sınıf ortamındaki bu sıra dışı öğretim tekniği, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kimileri yöntemi "eğitim ciddiyetine aykırı" bulurken, kimileri ise öğretmeni yaratıcı ve öğrenciyi derse dahil eden yaklaşımı nedeniyle destekledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrencilerine İngilizce öğretmek için kullandığı farklı yöntem kısa sürede gündem oldu. Sınıf ortamında uyguladığı sıra dışı öğretim tekniğiyle dikkat çeken öğretmenin videosu, kullanıcılar arasında tartışma başlattı.

CEM TOKER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zaman zaman hükümet politikalarına yönelik eleştirileriyle bilinen eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, söz konusu videoyu "Her mesai günü 7 milyar lira vergi verdiğimiz eğitim… Türkiye'nin Yüzyılı…" notuyla paylaşarak tepkisini dile getirdi.

KİMİ ELEŞTİRDİ, KİMİ DESTEKLEDİ

Videonun yayılmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar öğretmenin yöntemini "eğitim ciddiyetine aykırı" bulurken, diğer bir kesim ise öğretmene destek çıkarak, "Fidan hoca olsa alkışlardınız" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
