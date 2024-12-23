Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Din kültürü öğretmenliği yapan bir kadının videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda etkileşim alan videonun altına yorum yapanlardan bazıları öğretmene destek verirken, bazıları da "Bu mesleğin bir ağırlığı olmalı" diyerek öğretmeni kılık kıyafetinden dolayı eleştirdi.
Bir okulda din kültürü öğretmenliği yaptığını ifade eden bir kadın, giydiği kıyafetler yüzünden gelen eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına yapılan yorumlar da bir hayli ilginç...
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Bir kesim giydiği kıyafetler yüzünden öğretmene yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederken, bir kesim de Bu mesleğin bir ağırlığı olmalı" diyerek öğretmene daha uygun kıyafetler giymesi önerisinde bulundu.
Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- İsteyen istediği gibi giyinsin. İçini doğru yaptığı sürece hiçbirimize söz hakkı düşmez.
- Türkçe öğretmeniyim ve bir gün bile bu şekilde giyinmedim.
- Din kültürü öğretmeni diye illa kapalı mı olmak zorunda?
- Ben bütün kamu ve özelde çalışan herkesin bazı kurallara uygun giyinmesi gerektiğini düşünüyorum.
- Ergenlik çağında çocuklarla muhatap ve rol model olmanız gereken bir mesleğiniz var.
- Din kültürü öğretmeninin açık olması kendi tercihi anlarız da bu mesleğin bir ağırlığı olmalı...