Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Bir okulda din kültürü öğretmenliği yaptığını ifade eden bir kadın, giydiği kıyafetler yüzünden gelen eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına yapılan yorumlar da bir hayli ilginç...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bir kesim giydiği kıyafetler yüzünden öğretmene yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederken, bir kesim de Bu mesleğin bir ağırlığı olmalı" diyerek öğretmene daha uygun kıyafetler giymesi önerisinde bulundu.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;