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Siyer bilgisiyle umre ödülü

Siyer bilgisiyle umre ödülü
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Siyer-i Nebi-Peygamberimizin Hayatı" konulu liseler arası yarışmada başarılı olan Alaşehir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Osman Balcı, 9 günlük umre ziyareti ödülü kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Siyer-i Nebi-Peygamberimizin Hayatı" konulu liseler arası yarışmada başarılı olan Alaşehir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Osman Balcı, 9 günlük umre ziyareti ödülü kazandı. Genç öğrencinin başarısı Sarıgöl ve Alaşehir'de büyük sevinç yaşattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Siyer-i Nebi-Peygamberimizin Hayatı" konulu liseler arası bilgi yarışmasında başarılı olan Alaşehir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Osman Balcı, Manisa'dan umre ödülü kazanan 7 öğrenci arasında yer aldı.

Kazandığı ödülle 9 gün boyunca kutsal toprakları ziyaret etme imkanı elde eden Osman Balcı'nın başarısı, memleketi Sarıgöl ile eğitim gördüğü Alaşehir'de gurur ve mutlulukla karşılandı.

Umre ödülünü kazandığı için büyük mutluluk yaşadığını belirten Osman Balcı, "Kutsal toprakları ziyaret etme fırsatı bulduğum için emeği geçen ve bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Oğlunun genç yaşta umreye gitmeye hak kazanmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden baba Murat Balcı ise, "Oğlumuzun böyle anlamlı bir ödüle layık görülmesi ailemiz için büyük bir gurur oldu. Allah hayırlısıyla gidip gelmesini nasip etsin." diye konuştu.

Siyer-i Nebi yarışmasında elde ettiği başarıyla hem Sarıgöl'ün hem de Alaşehir'in gururu olan Osman Balcı'nın umre yolculuğuna önümüzdeki günlerde çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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