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Sivrihisar'daki okul müdürü Çakır, öğrencilere tatilde kitap okumalarını temenni etti

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Sivrihisar'daki okul müdürü Çakır, öğrencilere tatilde kitap okumalarını temenni etti
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Sivrihisar Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır, ara tatil nedeniyle bir mesaj yayımlayarak öğrencilerin tatili dinlenerek geçirmesini diledi. Çakır, öğrencilerin aileleriyle vakit geçirip bol bol kitap okumasını ve okula zinde dönmesini temenni etti.

Sivrihisar Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır, ara tatilin başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere iyi tatiller diledi.

Eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatiline girilmesiyle birlikte okullarda tatil heyecanı yaşanıyor. Sivrihisar ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Hasan Karacalar İlkokulu Müdürü İzzet Çakır da ara tatil dolayısıyla öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. Çakır, yoğun geçen ders döneminin ardından öğrencilerin dinlenmeyi hak ettiğini belirterek tatil sürecini verimli ve sağlıklı geçirmeleri temennisinde bulundu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN DİNLENEREK YENİ DÖNEME ZİNDE BAŞLAMALARININ DİLİYORUM"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü İzzet Çakır, tatil sürecinin öğrenciler için önemli bir dinlenme fırsatı olduğunu ifade etti. Öğrencilerin tatilde aileleriyle vakit geçirmelerinin ve kitap okumalarının gelişimlerine katkı sağlayacağını vurgulayan Çakır, "Yoğun bir ders temposunun ardından öğrencilerimiz ara tatile girdi. Tüm öğrencilerimizin bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek dinlenmelerini, bol bol kitap okumalarını ve tatilin ardından okullarına zinde bir şekilde dönmelerini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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