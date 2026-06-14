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Sivas'ta üniversite adayları sınav heyecanını prova ile attılar

Sivas'ta üniversite adayları sınav heyecanını prova ile attılar
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Sivas Halk Eğitimi Merkezi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçek sınav formatında TYT ve AYT oturumları düzenledi. Amaç, öğrencilerin sınav heyecanını yenmesi ve eksiklerini görmesi.

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sınavda gerçek sınav atmosferini birebir yaşadı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversiteye hazırlık kursları kapsamında bir sınav gerçekleştirildi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen hazırlık sınavında cumartesi günü TYT, pazar günü ise AYT oturumu yapıldı. Üniversite sınavı formatında gerçekleştirilen sınav, sabah saat 10.15'te başladı. Gerçek sınav atmosferinde yapılan sınav ile öğrencilerin sınav heyecanını yaşamaları ve eksiklerini görmeleri amaçlandı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebahattin Eker, bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavında başarı beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Kursların geçen yıl ağustos ayından itibaren aralıksız devam ettiğini belirten Eker, katkılarından dolayı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimine, eğitim öğretim dönemi boyunca görev yapan kurs öğretmenlerine ve kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaklaşık 10 aydır devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarına toplam 250 öğrenci katılıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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