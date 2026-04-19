Sivas'ta eğitim gören uluslararası üniversite öğrencileri, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nda bir araya geldi

Sivas'ta eğitim gören uluslararası üniversite öğrencileri, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nda bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı.

Sivas'ta eğitimlerini sürdüren uluslararası üniversite öğrencileri, 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Kampı'nda buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen program, Hamidiye Gençlik Kampı'nda yapıldı. Farklı ülkelerden Sivas'a gelerek öğrenim gören erkek öğrencilerin katıldığı kampta, ata binme, geleneksel Türk okçuluğu, otağ kurma, film gösterimi, münazara yarışmaları ve Türk zeka oyunları gibi etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Kenan Çarboğa tarafından "Yeni dünya düzeninde Türk dünyasını bekleyen fırsat ve tehditlere Ankara odaklı bakış" konulu konferans verildi. Katılımcılar, Türk dünyasına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirme imkanı buldu. Ayrıca Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın, 17-19 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta eğitim gören kız öğrencilerin katılımıyla devam edeceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı