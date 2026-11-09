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Sivas'ta eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı 130 öğretmenin katılımıyla başladı

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Sivas'ta eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı 130 öğretmenin katılımıyla başladı
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YEĞİTEK'in Sivas'ta düzenlediği eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı, Türkiye'nin farklı illerinden 130 öğretmenin katılımıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, projelerin yenilikçi uygulamalar ve iş birliğine katkı sunduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı.

Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, eTwinning Ulusal Destek Servisi üyeleri ile Türkiye'nin farklı illerinden 130 öğretmen katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayda görev alan öğretmenleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, eTwinning projelerinin eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, öğretmenler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Erdoğan, çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

11 Kasım'da sona erecek çalıştay programı kapsamında erişilebilir eTwinning uygulamalarına yönelik eğitimler ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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