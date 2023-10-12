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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu Öğrencileri Hayat Ağacı Derneği'ni Ziyaret Etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma dersleri kapsamında Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti. Öğrenciler, dernek hakkında bilgi aldı ve ilerleyen günlerde kumbarada yardım toplayarak Gıda Bankası'na katkı sağlayacaklarını belirtti.