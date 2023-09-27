Şırnak Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından tıp fakültesi kurulması için laboratuvarlar kurulmaya başlandı. Laboratuvarlar, öğrencilere görsellik ve uygulamalı eğitim imkanı sunacak.

Şırnak Üniversitesi'nden tıp fakültesi hazırlığı

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından temel beceri laboratuvarı, anatomi laboratuvarı ve eğitim laboratuvarını kurarak üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması için ön hazırlıkları yapmaya başladı.

Laboratuvarların açılışı, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Turan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Laboratuvar, 40-60 öğrencinin eğitim alabileceği görsellik ve uygulamalı bir şekilde kuruldu. Hemşirelik bakımı ve uygulamalarının yapıldığı ve tam boy hasta eğitim mankenlerinin bulunduğu 2 adet hasta ünitesine sahip, cerrahi ve normal el hijyeninin uygulandığı el yıkama ünitesinin yanı sıra, eğitim mankenleri, anatomik maketler ve simülatörler ile öğrenciler hastanelerden önce ön staj eğitimi görecek.

Yapılan çalışmaların tıp fakültesinin ileride kurulmasına hazırlık mahallinde olacağını belirten Rektör Alkış, üniversite yönetimi olarak bu seneki önemli bütçenin bir kısmımı ayırdıklarını söyledi.

Hemşerilik bölümü için bölgenin en iyi laboratuvarlardan bir tanesini tesis ettiklerini dile getiren Rektör Alkış, "İleride ebelik bölümü içinde benzeri bir laboratuvar yapmayı düşünüyoruz. Yapılan her yatırımı ülkemize büyük bir kazanç olarak düşünüyoruz. Bu çalışmaların devam edeceğini söyleyebilirim. Şimdi yapılmış çalışmalar tıp fakültesinin ileride kurulmasına hazırlık mahallinde olacaktır. Bu tür yatırımların memleketimize, üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılında kuruldu. 336 öğrencimiz bulunmaktadır. İki bölümde öğrenci alımı yapmaktayız. Önümüzdeki dönemde de hemşirelik ve ebelik bölümüne öğrenci almayı planlıyoruz" dedi.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Turan ise 50 tane öğrenciyi uygulama için alabileceklerini dile getirerek, bunun dışında eğitim alanında da 80-90 tane öğrenciye aynı anda eğitim verilebileceğini kaydetti.

Malzeme olarak yıkama ünitesinden, diğer maketlere kadar her şeyi dizayn ettiklerini aktaran Turan, "Yine bazı cihazlarımız var özellikle çocuklarda yoğun bakım hastalarında daha dikkatli ilaçları verebilmek için bazı infüzyon malzemelerimiz var. Onları da yeni nesil uygulamalardır. Yine mikroskoplarımız var burada bakterileri bazı gözle görülmeyecek mikro organizmaları göstermek adına burada gösterebiliriz" dedi.