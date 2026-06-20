Şırnak'ta YKS heyecanı: Sınava geç kalanları emniyet yetiştirdi
Şırnak’ta YKS’nin ilk oturumu öncesinde 73 okulda 19 bin 226 öğrenci sınava girdi. Bazı öğrenciler son anda koşarak yetişirken, emniyet ekipleri 7 öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdı. Aileler okul çevrelerinde dua ederek bekledi.
Şırnak'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Kentte 73 okulda 19 bin 226 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişti.
YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Şırnak'ta 73 okulda sınav yoğunluğu yaşandı, bu esnada aileler de adayları yalnız bırakamadı. Bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul çevresinde bekledi, bazı aileler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şırnak merkezde 5, Silopi'de ise 2 öğrenciyi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirdi. - ŞIRNAK