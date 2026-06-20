Haberler

Şırnak'ta YKS heyecanı: Sınava geç kalanları emniyet yetiştirdi

Şırnak'ta YKS heyecanı: Sınava geç kalanları emniyet yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak’ta YKS’nin ilk oturumu öncesinde 73 okulda 19 bin 226 öğrenci sınava girdi. Bazı öğrenciler son anda koşarak yetişirken, emniyet ekipleri 7 öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdı. Aileler okul çevrelerinde dua ederek bekledi.

Şırnak'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Kentte 73 okulda 19 bin 226 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişti.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Şırnak'ta 73 okulda sınav yoğunluğu yaşandı, bu esnada aileler de adayları yalnız bırakamadı. Bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul çevresinde bekledi, bazı aileler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şırnak merkezde 5, Silopi'de ise 2 öğrenciyi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı

İşte Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini kazanan aday
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...