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Şırnak'ta ADEM Ziyareti: Kadınların Üretim Gücüne Destek

Şırnak'ta ADEM Ziyareti: Kadınların Üretim Gücüne Destek
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Şırnak Vali yardımcıları, protokol üyeleri ve SYDV Müdürü, 6 No'lu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Merkezdeki kurslar ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendiren projelere dikkat çekti.

Şırnak'ta Vali yardımcıları ve protokol üyeleri, 6 No'lu Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret ederek kadınların yürüttüğü üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Şırnak Vali yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığılı, Fikri Badıoğlu ve Şırnak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakfı Müdürü Hasan Güngen, 6 No'lu ADEM'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında merkezde eğitim gören ve el emeği ürünler ortaya koyan kadınlarla bir araya gelen heyet, yürütülen çalışmalar ve kurs faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendiren ADEM projelerinin önemine dikkat çekilerek, merkezin çalışmalarına sunduğu katkılardan ötürü Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan'a teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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