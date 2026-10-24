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Sinop Üniversitesinde lakerdanın 3 bin yıllık hikayesi uygulamalı anlatıldı

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Sinop Üniversitesinde lakerdanın 3 bin yıllık hikayesi uygulamalı anlatıldı
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Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine lakerda, Dünya Mutfakları dersi kapsamında uygulamalı eğitimle tanıtıldı. Öğrenciler, 3 bin yıllık lakerdanın tarihçesi, püf noktaları ve hazırlanışını öğrenerek mesleki deneyim kazandı.

Sinop'un en önemli coğrafi ve gastronomi simgelerinden biri olan lakerda, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine düzenlenen uygulamalı eğitimle tanıtıldı.

Dünya Mutfakları dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Öğr. Gör. Mesut Mehmet Demirel tarafından öğrencilere 3 bin yıllık geçmişe sahip lakerdanın tarihçesi, püf noktaları ve hazırlanış aşamaları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Uygulamalı mutfak eğitiminde öğrenciler, lakerda yapımında dikkat edilmesi gereken teknik detayları bizzat tecrübe etti.

Geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen eğitim sayesinde geleceğin şef adayları, Sinop'un zengin gastronomi mirasını yakından tanıyarak mesleki deneyim kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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