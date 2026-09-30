Sinop Üniversitesi'nde birinci sınıflara oryantasyon programı 28 Eylül'de başladı

Sinop Üniversitesi'nde birinci sınıflara oryantasyon programı 28 Eylül'de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılıyla birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı başladı. 28 Eylül-8 Ekim'de sürecek programda öğrencilere kampüs ve imkanlar tanıtılırken, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de buluşmada yer aldı.
Sinop Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılının başlamasıyla birlikte birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon programı başladı.
28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında öğrencilere üniversitenin akademik, idari ve sosyal imkanları hakkında bilgi verilirken, kampüs gezileri ve çeşitli sunumlar gerçekleştiriliyor.
Program kapsamında Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde öğrencilerle bir araya gelen Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan, yeni akademik yılın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Buluşmanın ardından öğrencilere simit ve ayran ikram edildi.