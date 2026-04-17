Sinop'ta okul güvenliği için ortak adım

Sinop'ta okul güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantıya, şube müdürleri ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar ve alınması gereken önlemler ele alındı. Çevrim içi toplantının ardından, Yetenek Atölyesi Konferans Salonu'nda bu kez yüz yüze bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Merkez okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, okul güvenliği konusu daha kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Okullarda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Program kapsamında emniyet yetkilileri de bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Terörle Mücadele Şube Müdür Vekili Komiser Alper Uykun, terörle mücadele konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verirken; Çocuk Şube Müdür Vekili Başkomiser Kadriye Güler ise eğitim ortamlarında çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaları anlattı.

Gerçekleştirilen toplantılarda, okul güvenliğinin yalnızca eğitim kurumlarının değil, tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim alabilmesi için iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı