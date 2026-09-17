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Sinop’ta İlköğretim Haftası kutlaması

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Sinop’ta İlköğretim Haftası kutlaması
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Sinop’ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Düzenlenen törende, eğitim camiası ve protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programın devamında Sinop Merkez Korucuk İlkokulu'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda çeşitli gösteriler de sahnelendi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Program kapsamında ders zilini Sinop Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin çaldı. Şahin, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara çikolata ikram etti.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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