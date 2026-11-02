Sinop’ta destekleme ve yetiştirme kursları yerinde incelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmak ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla sürdürülen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) yerinde incelendi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsül; Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nadir Aysa ve Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayhan Öztürk ile birlikte kurs merkezlerini ziyaret etti. Ziyarette kursların işleyişi ve öğrencilerin genel durumu hakkında okul yöneticilerinden detaylı bilgi alındı.

İncelemeler kapsamında düzenlenen veli toplantısına da katılan Şube Müdürü Ramazan Gürsül, öğrencilerin akademik başarılarında düzenli ders çalışmanın, aile desteğinin ve güçlü okul-aile iş birliğinin kritik bir role sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı