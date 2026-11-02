Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi'nin yeni akademik yılı 130 katılımcıyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta açılan 3. Yaş (Tazelenme) Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı, 130 katılımcıyla başladı.

Sinop'ta hayata geçirilen proje kapsamında, ileri yaştaki bireylerin sosyal, kültürel ve akademik hayata daha aktif katılım sağlamaları amaçlanıyor. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla sürdürülen 3. Yaş Üniversitesi, valilik, üniversite ve şehir iş birliğinin örnek projelerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, projeye gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilerek Sinop Üniversitesine, akademisyenlere ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı