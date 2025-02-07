Sınıfta öğrencisi ile evlenen kadın profesör, görevden uzaklaştırıldı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşanan olay, akademi dünyasını sarsmaya devam ediyor. MAKAUT Üniversitesi'nde görevli bir kadın profesör, sınıfta bir öğrencisiyle Hindu evlilik ritüeli gerçekleştirdikten sonra görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla büyük bir skandala imza attı.

28 Ocak'ta yaşanan olayda, Uygulamalı Psikoloji Bölüm Başkanı, birinci sınıf öğrencisiyle sınıfta geleneksel Hindu evlilik töreni düzenledi. Gelin kıyafetleri içinde görülen profesör, daha sonra bunun "psikolojik drama projesi" olduğunu iddia etti ve görüntülerin kendisini karalamak isteyen bir meslektaşı tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

Ancak üniversite yönetimi olayı farklı değerlendirdi. Kurulan beş kişilik soruşturma komisyonu, profesörün iddialarını reddetti. Rektör Vekili Tapash Chakraborty, yaşananları "uygunsuz bir hoş geldin gösterisi" olarak nitelendirdi ve profesör geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Olayların kendisini derinden sarstığını belirten profesör, 1 Şubat'ta üniversite yönetimine bir e-posta göndererek istifa etmek istediğini bildirdi. Genel Sekreter Partha Pratim Lahiri, istifa talebiyle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü ve kararın yakında açıklanacağını duyurdu.

Olay, Hindistan'da akademik etik ve öğretmen-öğrenci ilişkileri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Üniversite yönetimi, benzer olayların yaşanmaması için yeni önlemler alacağını açıkladı.