Sarıoğlan ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Tuğba Öztürk, 1. sınıf öğrencilerine ses eğitimi verirken objeleri kullanıyor. Öğrencilerin dikkatini artıran ve öğrenme deneyimlerini zenginleştiren bu yöntem, eğlenceli ve etkili bir öğrenme süreci sağlıyor.

Sarıoğlan ilçesinde sınıf öğretmeni Tuğba Öztürk, ses eğitiminde objeleri kullanıyor.

Öztürk, görev yaptığı Cumhuriyet İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine "y" sesi eğitimi için bu sesle başlayan 26 objeyi sınıfa getirdi.

Öztürk, "Öğrencilerin ses eğitimini eğlenceli ve etkili hale getirmek için bu yöntemi uyguluyorum. Öğrenme sürecine olumlu katkı sunduğunu gözlemliyorum. Onların dikkatini artırıp, öğrenme deneyimlerini zenginleştiriyor." dedi.