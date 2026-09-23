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Simav KYK erkek yurdunda öğrenci ve velilere manevi danışmanlık anlatıldı

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Simav KYK erkek yurdunda öğrenci ve velilere manevi danışmanlık anlatıldı
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Simav KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşen öğrenciler ve velileri, manevi danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Manevi Danışman Emin Dönmez'in anlattığı hizmetlerle üniversite hayatına uyum amaçlanırken, veliler Simav İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte KYK erkek öğrenci yurduna yerleşen öğrenciler ve velileri, manevi danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

Simav Müftülüğü bünyesinde Simav KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda görev yapan Yurt Manevi Danışmanı Emin Dönmez, yurda yerleşen öğrenciler ve velilerini karşılayarak manevi danışmanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere ve velilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, öğrencilerin üniversite hayatına uyum süreçlerine katkı sağlamak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak ve gönül dünyalarına rehberlik etmek amacıyla yürütülen manevi danışmanlık hizmetleri anlatıldı.

Öğrenci velileri ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manevi Danışman Emin Dönmez aracılığıyla Simav İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenciler için hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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