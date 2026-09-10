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Simav’da yeni eğitim yılı öncesi okullarda hazırlık mesaisi

Simav’da yeni eğitim yılı öncesi okullarda hazırlık mesaisi
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Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Güven, eğitim faaliyetleri ile yıl boyunca hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Okulun yeni döneme yönelik hazırlıkları hakkında bilgi alan Müdür Güven, eğitim sürecinin daha verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere tüm eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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