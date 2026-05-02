Haberler

Simav'da Kız Kur'an Kursu için protokol imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valiliği'nde, Musa Işın'ın nezaretinde, Simav ilçesinde eğitim hizmetlerini güçlendirmeye yönelik önemli bir protokol imza programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı uhdesinde bulunan iki parselin, Simav İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine ilişkin protokol resmiyet kazandı. Tahsisin, ilçede mevcut durumda yetersiz olan Kız Kur'an Kursu'nun yeniden inşası amacıyla yapılacağı belirtildi.

Valilikte düzenlenen imza törenine, Vakıf Başkanı Süleyman Önsay, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve Hasan Serçe katıldı. Taraflar, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve dini eğitim imkanlarının daha modern şartlara kavuşturulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Protokol kapsamında tahsis edilen alan üzerinde yapılacak yeni Kız Kur'an Kursu binasıyla birlikte, öğrencilere daha geniş, modern ve uygun eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki dini eğitim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Vali Musa Işın, imza töreninde yaptığı değerlendirmede, yapılan protokolün Simav için hayırlı olmasını dileyerek, eğitim ve manevi gelişim alanındaki yatırımların önemine dikkat çekti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

