Simav'da bağımlılıkla mücadele semineri
Kütahya'nın Simav ilçesinde, gençlere yönelik madde ve teknoloji bağımlılığı konulu bir seminer gerçekleştirildi. Aile Hekimi Uzmanı ve psikologlar tarafından bağımlılığın zararları ve korunma yolları ele alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, gençleri bilinçlendirmeye yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Diyanet Gençlik Merkezi'nde YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik madde ve teknoloji bağımlılığı konulu seminer düzenlendi. Seminerde, Aile Hekimi Uzmanı Dr. Elif Biçer ve Psikolog İrem Uğur tarafından öğrencilere bağımlılığın zararları, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler verildi. Programa katılan hemşireler Vasfiye Çalışkan ve Halime Durmaz da öğrencilere destek oldu.

Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen ise yaptığı konuşmada, çağın önemli sorunlarından biri haline gelen teknoloji ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek, seminere katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

