Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Silopi Kaymakamı Partal eğitim çalışmalarını inceledi, Kızılay diş macunu dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Kaymakamı Partal eğitim çalışmalarını inceledi, Kızılay diş macunu dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitim çalışmaları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Ziyarette Kızılay ekipleri öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtarak ağız ve diş sağlığına dikkat çekti.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarete eşlik eden Kızılay ekipleri ise öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtarak ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Silopi ilçesinde eğitim ve öğrenci sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında Şehr-i Nuh Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, okulda incelemelerde bulunarak eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Okul binasını ve sınıfları gezen Kaymakam Partal, okul idarecileriyle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler, ders programları ve okulun genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Türk Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan ve Kızılay gönüllüleri de katıldı. Program kapsamında Kızılay ekipleri tarafından öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Ağız ve diş sağlığının korunması, düzenli diş fırçalama alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanılması amacıyla gerçekleştirilen dağıtım, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kaymakam Çağlar Partal ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Partal, eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllara meydan okuyor
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

Liverpool maçına çıkacak mı? İşte karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Türk sinemasının vazgeçilmez ekibi 8'inci kez beyaz perdede
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Trump 1-7 Kasım'ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti

Trump'tan seçim ortasında dikkat çeken karar! 7 gün sürecek