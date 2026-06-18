Bu gösteri biletle değil, kitapla seyrediliyor

Siirt'te öğretmen ve sağlık çalışanlarından oluşan "Persona Sanat Topluluğu", sahneledikleri tiyatro oyununda bilet ücreti yerine kitap alarak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Seyircilerden toplanan yüzlerce kitap, topluluk üyeleri tarafından Eruh ilçesine bağlı Çizmeli köyündeki öğrencilere elden teslim edildi.

Siirt'te kültür ve sanatın birleştirici gücünü eğitimle buluşturan Persona Sanat Topluluğu, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Çoğunluğu öğretmen ve sağlık personelinden oluşan grup, yazar ve yönetmen Agit Destan'ın kaleme aldığı, "Cemile'nin Kaçtığı Gece" isimli tek perdelik komedi oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

"Bilet Geçersiz, Kitabı Getir Tiyatroyu Seyret" sloganıyla yola çıkan ekip, oyunun girişinde izleyicilerden bilet yerine birer kitap talep etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte seyircilerin getirdiği kitaplar ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine göre tek tek ayrıştırıldı. Koleksiyon haline getirilen yüzlerce kitap, köy okulundaki kütüphaneyi zenginleştirmek amacıyla bizzat topluluk üyeleri tarafından yola çıkarıldı. Toplanan anlamlı bağışları ulaştırmak için Eruh ilçesine bağlı Çizmeli Köyü İlköğretim Okulu'na giden Persona Sanat Topluluğu üyeleri, kütüphane raflarını elleriyle dizerek kitapları çocuklarla buluşturdu.

Etkinlik sonrası açıklama yapan topluluk temsilcisi Agit Destan, "Persona Sanat Topluluğu olarak Siirt'te bilet yerine kitap alarak düzenlediğimiz tiyatro oyunumuzun ardından Eruh'un Çizmeli köyüne geldik. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki kitapları burada okuyan kardeşlerimizle, çocuklarla buluşturduk" dedi.

Öğrenciler ise "Çizmeli İlkokulu'na kitap getirdiler. Seve seve bu kitapları okuyacağız, kendilerine çok teşekkür ederiz. Abilerimiz geldiler ve bizim okumamızı geliştirmemiz için kitap getirdiler. Kitaplar sayesinde okumamız daha da gelişecek. İyi ki gelmişler, iyi ki bize kitap getirmişler. Hepsine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı