Siirt'te Milli Aile Haftası kapsamında çocuk ve ailelere yönelik eğitimler düzenlendi

Siirt'te, "Güçlü Aile Güçlü Gelecek" ve "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin" projeleri kapsamında aile yapısının korunması ve çocukların güvenli sosyal çevrelerde yetişmesine yönelik farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Siirt Valiliği himayelerinde, İl Jandarma Komutanlığınca "15 Mayıs 2026 Milli Aile Haftası" kapsamında okul, aile ve paydaş kurumların iş birliğiyle çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan Anaokulu, Boluktepe İlkokulu ve Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu ile Eruh Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programlarda toplam bin 750 öğrenci ve veliyle bir araya gelindi.

Etkinliklerde çocuk ve gençlere yönelik etkin iletişim, empati, akran nezaketi ve güvenli sosyal yaşam konularında bilgilendirme yapılırken, velilere yönelik farkındalık eğitimleri de verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının destek verdiği projeler kapsamında yürütülen eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı