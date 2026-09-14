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Siirt’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı

Siirt’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı
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Siirt’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası, Mehmetçik İlkokulu’nda düzenlenen programla başladı.

Siirt'te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası, Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Siirt'te yeni eğitim-öğretim yılına 5 bin 91 öğretmen ve idareci, 92 bin 300 öğrenci ile 567 okul ve eğitim kurumuyla başlandı.

Programda yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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