Seyhan Belediyesi Kreşlerine Yeni Kayıt Başvuruları Başladı

Seyhan Belediyesi'nin Tellidere, Gürselpaşa, Yeşilyurt, Yeşiloba ve 2000 Evler mahallelerinde hizmet veren kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Başvurular, 20 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak yapılacak.

Seyhan Belediyesi kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları bugün başladı. Başvurular, 20 Ağustos'a dek çevrim içi olarak alınacak.

Seyhan Belediyesi'nin Tellidere, Gürselpaşa, Yeşilyurt, Yeşiloba ve 2000 Evler mahallelerinde hizmet veren kreşlerine yeni kayıt ön başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. Kayıtlar, https://ybs.seyhan.bel.tr/SeyhanYBS/web/KresOnlineYeniBasvuru adresli internet sitesi üzerinden alınacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2020, 2019, 2018 doğumlu öğrenci adaylarının ön kayıt başvuruları alınacak. Ön kayıtlar, Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışma yönetmeliği esas alınarak Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek. Yönetmelikteki koşulları sağlayan kesin kayıt ve yedek listeler yapılan değerlendirmenin ardından 25 Ağustos Cuma günü belediyenin internet sitesinde ilan edilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydı, 28 Ağustos ile 1 Eylül 2023 tarihleri arasında velilerinin istenilen belgelerle kabul edildikleri kreşlere başvurusuyla yapılacak.

Kreşlerde 4 Eylül pazartesi gününden itibaren yeni kayıt olan öğrencilerin iki hafta süren kreşlere uyum sürecinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. 18 Eylül'den itibaren de uyum sürecini tamamlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı programına göre eğitim-öğretime başlayacak.