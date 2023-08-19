Seydişehir Belediyesi Gençlik Festivali'nde Bilal Sonses sahne aldı

Seydişehir Belediyesince düzenlenen Gençlik Festivali etkinliğinde şarkıcı Bilal Sonses, sahne aldı.

Milli İrade Meydanı'ndaki düzenlenen etkinliğin ilk gününde Bilal Sonses, sevenleriyle buluştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkinlikte, ilçede ilk kez böyle bir organizasyon yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Belediye bütçesine dokunmadan sponsorların destekleriyle üç gün sürecek festivali düzenlediklerini belirten Tutal, "Sahne alan tüm gruplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalinin ikinci gününde şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne alacak.