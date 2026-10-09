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Selim Kaymakamı Semiz’den Şehit Umut Gök Anaokuluna ziyaret

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Selim Kaymakamı Semiz’den Şehit Umut Gök Anaokuluna ziyaret
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Selim’de Kaymakam Mehmet Ali Semiz, Şehit Umut Gök Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Selim'de Kaymakam Mehmet Ali Semiz, Şehit Umut Gök Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ın Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Şehit Umut Gök Anaokulunu ziyaret etti. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Semiz, miniklerle yakından ilgilenerek onların eğitim ortamını yerinde inceledi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Semiz, çocukların okul hayatına ilişkin gözlemlerde bulundu. Öğrencilerle keyifli vakit geçiren Semiz'in ziyareti, okulda samimi anlara sahne oldu.

Eğitimin erken yaşlarda başladığına dikkat çekilen ziyarette, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Kaymakam Mehmet Ali Semiz'in okul ziyareti, eğitim kurumlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim ortamlarının yerinde görülmesi açısından önem taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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