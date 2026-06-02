Selendi Halk Eğitim Merkezinin sergisi göz doldurdu
Manisa'nın Selendi ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan yıl sonu sergisinde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel el sanatlarının da yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Fatih Ortaokulu'nda gerçekleştirilen serginin açılışına ilçe protokolü, kurum personeli, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide, halk eğitimi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Giyim alanında hazırlanan kıyafetler, çeyizlik ürünler ve yöresel kıyafetlerin yanı sıra el sanatları alanında filografi, iğne oyası, nakış, punch çalışmaları, çantalar ve çeşitli el işlemeleri sergilendi.

Özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yer aldığı eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri büyük beğeni topladı.

Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Filiz, hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişimde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açılan yıl sonu sergisi, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
