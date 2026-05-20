Şehitler Ortaokulu'ndan teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergisi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şehitler Ortaokulu yıl sonu sergisi ile göz doldurdu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şehitler Ortaokulu yıl sonu sergisi ile göz doldurdu. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergisi" büyük beğeni aldı.

Şehitler Ortaokulu Müdürü Meral Çomruk'un ev sahipliğinde, Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehtap Kardeşler ile Teknoloji Tasarım Öğretmeni Şengül Alkan'ın rehberliğinde hazırlanan sergiye Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demir, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Şehitler Ortaokulu Müdürü Meral Çomruk, açılışta yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi: "Eğitim sadece akademik başarı demek değildir. Eğitim ile aynı zamanda çocuğun duygu dünyası, hayal gücü de eğitilip geliştirilir. Teknoloji Tasarım dersi düşünen, çözüm üreten, hayal eden, yeni fikirler ortaya koyan bireyler yetiştirmeyi hedeflerken, görsel sanatlar dersi de çocuğun duygu dünyasını zenginleştirerek özgüvenlerini arttırır, yeteneklerini ortaya koyma fırsatı sunar. Bu sergide öğrencilerimiz sadece bir ürün ortaya koymayı değil aynı zamanda sabretmeyi, birlikte çalışmayı ve kendini ifade etmeyi de öğrendiler. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz"

Öğrenciler tarafından hazırlanan teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergisinin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler izlendi. Serginin gezilmesi ve ikramlarla etkinlik sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
