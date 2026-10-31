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Şehit babası ve gaziler liselilerle bir araya geldi

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Şehit babası ve gaziler liselilerle bir araya geldi
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Elazığ’da yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında, Şehit Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile gaziler Ahmet Erol ve Ömer Taşkan öğrencilerle buluştu.

Elazığ'da yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında, Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ile gaziler Ahmet Erol ve Ömer Taşkan öğrencilerle buluştu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı devam ediyor. Etkinlikler dahilinde Cemil Meriç Fen Lisesinde gerçekleştirilen programa Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, Gazi Ahmet Erol, Gazi Ömer Taşkan ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Mehmet Aslan ile gaziler Ahmet Erol ve Ömer Taşkan, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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