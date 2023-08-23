Seferihisar'da Lösev çiftliği kampına katılan öğrenciler Can Yücel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere tohumlarla ilgili bilgilendirme yapıldı ve Seferihisar'ın tarım ürünleri hakkında bilgi verildi. Gençler, Can Yücel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek tohum odasını inceledi ve ata tohumu hediye edildi.