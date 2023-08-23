Seferihisar'da Lösev çiftliği kampına katılan öğrenciler Can Yücel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti
Eğitim Haberleri
Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere tohumlarla ilgili bilgilendirme yapıldı ve Seferihisar'ın tarım ürünleri hakkında bilgi verildi. Gençler, Can Yücel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek tohum odasını inceledi ve ata tohumu hediye edildi.
Seferihisar'da bulunan Lösev çiftliği kampına katılan öğrenciler, Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti.
Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tohum merkezinde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Ata Tohumları" etkinliğine katılan öğrencilere, tohumlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Seferihisar Belediyesi Tarım Danışmanı Tuncer Beydağ ve Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nehir İldeniz, etkinliğe katılan gençlere, bölgenin tarım ürünlerinden bahsederek, Seferihisar'ın meşhur Erkence zeytinini, coğrafi işaret alan Satsuma mandalinasını ve üzümünün tarımdaki önemini anlattı.
Can Yücel Tohum Merkezi'nin tohum odasında inceleme yapan gençler, merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu. Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nehir İldeniz tarafından öğrencilere ata tohumu hediye edildi.