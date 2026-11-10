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Sason'da trafik personeli anaokulu öğrencilerine yaya geçidi kurallarını anlattı

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Sason'da trafik personeli anaokulu öğrencilerine yaya geçidi kurallarını anlattı
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Batman'ın Sason ilçesinde trafik personeli, Alparslan ve Cihan Kaya anaokullarındaki öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi ve servis kurallarını anlattı. Teorik sunumun ardından trafik eğitim halısında uygulama yapıldı, öğrencilere boyama kitabı ve broşür dağıtıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde trafik personeli tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyeti düzenlendi.

İlçe sorumluluk bölgesinde bulunan Alparslan Anaokulu ve Cihan Kaya Anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, temel trafik kuralları, yaya geçidinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı. Görseller eşliğinde gerçekleştirilen teorik sunumların ardından öğrenciler, trafik işaret ve görsellerinin bulunduğu trafik eğitim halısı üzerinde uygulamalı eğitime katıldı. Minik öğrencilere yaya geçidinin kullanımı, trafik ışıklarına uyulması ve kavşaklardan güvenli geçiş kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim kapsamında öğrencilere trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla boyama kitapları ve bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Minik öğrencilerin trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerini hedefleyen eğitim faaliyetlerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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