Sarıoğlan İlçe Müftülüğü Yaz Okulu Kurslarına Seminer Düzenlendi
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Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından yaz okulu kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik 'Çevre Ahlakı, Mahremiyet Bilinci, Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi. Seminerlerde ilçe vaizi Mehmet Karataş öğrencilere bilgi verirken, Kur'an kursu hocaları Hatice Sarıçoban ve Rabia Aka da öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Sarıoğlan İlçe Müftülüğü tarafından yaz okulu kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Çevre Ahlakı, Mahremiyet Bilinci, Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminerlerde, ilçe vaizi Mehmet Karataş öğrencileri bilgilendirdi.
Kur'an kursu hocaları Hatice Sarıçoban ve Rabia Aka da öğrencilerin sorularını yanıtladı.