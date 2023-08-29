Sarıoğlan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere tarih bilinci aşılandı ve milli değerler aktarıldı.