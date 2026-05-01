Sarıgöllü öğrenci Manisa'yı Türkiye finalinde temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Şiir Okuma Yarışması'nda Sarıgöl İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yüksel Şeref Kılıç, il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa genelinde düzenlenen yarışmada jüri üyelerinden tam not alan Kılıç, elde ettiği birincilikle Muğla'da düzenlenecek Türkiye finallerinde Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrencinin başarısından gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencimiz, Muğla'da düzenlenecek Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecektir. Başta öğrencimiz olmak üzere emeği geçen kıymetli öğretmenlerimizi tebrik eder, Türkiye finallerinde başarılar dilerim" dedi.

Başarısıyla ilçede sevinçle karşılanan genç öğrenci, Türkiye finallerinde de derece elde etmeyi hedeflediğini belirtti. - MANİSA

