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Sarıgöllü Öğrenciler Kaymakamı Ziyaret Etti

Sarıgöllü Öğrenciler Kaymakamı Ziyaret Etti
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Manisa genelinde düzenlenen bilgi yarışması ve geleneksel çocuk oyunları turnuvasında derece elde eden Sarıgöllü öğrenciler, başarılarını İlçe Kaymakamı Halil Dalak ile paylaştı.

Manisa genelinde düzenlenen bilgi yarışması ve geleneksel çocuk oyunları turnuvasında derece elde eden Sarıgöllü öğrenciler, başarılarını İlçe Kaymakamı Halil Dalak ile paylaştı. Kaymakam Dalak, öğrencileri ve eğitimcileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şehrim Benim Evim" Bilgi Yarışması'nda il üçüncülüğü elde eden Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencileri ile Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Mangala Turnuvası'nda il ikincisi olan Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencileri, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

İlçe genelinde elde edilen önemli başarıların ardından gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Halil Dalak, öğrencilerle bir süre sohbet ederek yarışma süreçleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda gösterdikleri başarıların ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kaymakam Dalak, öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

Başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Dalak, öğrencilerin azimli çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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