Kaymakam Dalak'tan eğitime yakın takip

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyarette eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulun genel durumu değerlendirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'ın katıldığı ziyarette okul yönetimi ve öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim-öğretim süreçleri, okulda yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Halil Dalak, eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına öğretmenlerin özverili çalışmalarının önemine dikkat çekerek, öğrencilere daha iyi imkanlar sunulması için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Ziyaret sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı