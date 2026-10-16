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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim yöneticileri Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti

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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim yöneticileri Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri değerlendirildi ve her yaş grubuna hitap eden halk eğitimi çalışmalarının önemi vurgulandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti. Kurum yöneticileriyle bir araya gelen heyet, merkezde yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, her yaş grubuna hitap eden halk eğitimi faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, "Okullarımızı ziyaret ederek gerekli ihtiyaçları okul yönetimleriyle birlikte yerinde belirliyoruz. Bu şekilde ihtiyaçları daha sağlıklı tespit etmek çok daha güzel oluyor" dedi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Akçin de gerçekleştirilen ziyaretin olumlu geçtiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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