Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Özel Üstek Anaokulu'nu ziyaret etti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen, Özel Üstek Anaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerin gelişim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Demirtaş ve Şen, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Çocukların güvenli, mutlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmeleri için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, öğretmenlerin ve okul yönetiminin çalışmaları da ele alındı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul yönetimi ve öğretmenlere emek ve özverilerinden dolayı teşekkür ederek, "Her çocuk bir umut, her eğitim bir gelecektir." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı